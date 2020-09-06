إحنا امتداد لبعض بفعل الطبيعة.. أحمد أمين يوجه رسالة للشعب السوداني

حرص الفنان أحمد أمين، على توجيه رسالة للسودان وأهله بعد الفيضان الذي أضر بـ 100 ألف منزل، عن طريق نشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق على الصورة: "طول عمر السودان قريبة.. ومصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة.. بينهم خط رصاص بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني.. وله الموسيقى السوداني وحلاوتها وقربها".
وأضاف: "السودان دلوقتي تم اعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات واصابات وتدمير لاكتر من ١٠٠ الف بيت..ربنا يحفظ السودان واهلها.. غمة وتعدي".
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