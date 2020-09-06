أقسم بالله ما أختي.. ابنة فؤاد خليل توضح حقيقة فتاة تدعي أنها شقيقتها

أكدت منة الله ابنة الفنان الراحل فؤاد خليل أنه ليس لديها أشقاء آخرين، حيث ظهرت فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنة الفنان الراحل فؤاد خليل وطلبت الدعاء لوالدها. وكتبت منه الله عبر حسابها الشخصي فيس بوك،: "اقسم بالله مااختي .. ناس مريضة". يذكر أن رحلة فؤاد خليل، قد بدأت مع الفن وهو لم يتجاوز عامه الـ 11 حيث تمكن منه حب الفن، شارك أصدقاءه في تكوين فرقة مسرحية يثقل من خلال عروضها موهبته الخام في التمثيل، جنبا إلى جنب مع دراسته، وبعد تخرجه من كلية طب الأسنان عام 1969، بدأ يخطو خطوات أكثر جديا نحو احتراف الفن، فقرر التفرغ تماما بعد سنوات من العمل في الطب.

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