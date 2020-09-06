شقيق أصالة يكشف لـ دوت الخليج أسباب حذف صورها من إنستجرام

نفى أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة، الشائعات التي ترددت حول مرورها بأزمات أدت إلى حذف جميع صورها من موقع إنستجرام.

وقال أنس في تصريح خاص لـ دوت الخليج: "حذف الصور ليس له علاقة بأي مشكلة سابقة تمر بها أصالة، وهي بخير وتنتظر طرح ألبومها الجديد خلال اليومين المقبلين".

وكانت أصالة فاجأت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

وتعد أصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على انستجرام من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع أبنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع.

وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

