إحنا امتداد لبعض بفعل الطبيعة.. أحمد أمين يوجه رسالة للشعب السوداني

وجه الفنان أحمد أمين، رسالة للشعب السوادني بسبب الفيضان الذي تسبب في تلف 100 ألف منزل، عن وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد أمين صورة للبيوت المتضررة من الفيضان، وعلق عليها قائلاً: "طول عمر السودان قريبة، ومصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة، بينهم خط رصاص بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني، وله الموسيقى السوداني وحلاوتها وقربها".

وتابع أحمد أمين قائلاً: "السودان دلوقتي تم اعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات واصابات وتدمير لاكتر من ١٠٠ الف بيت، ربنا يحفظ السودان وأهلها، غمة وتعدي".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد أمين حاليًا عرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، والمسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن إخراج عمرو سلامة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وسيجسد خلال أحداث المسلسل شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.