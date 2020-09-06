بعد إصابتة بمرض سرطان البلعوم.. كيف بدأ جمال يوسف مشواره الفني

تعاطف الكثير من الجمهور مع الفنان جمال يوسف، بعد الأعلان عن تدهور حالته الصحية بسبب مرض سرطان البلعوم، رغم عدم شهرته إلا أن الجميع يدعو له بالشفاء.

وكان فاجأ المخرج تامر حمزة، الجمهور بنشر صورة الفنان جمال يوسف، معلقًا عليها "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة".

وأضاف "ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوا له، جمال محتاج دعواتنا".

وبعد انتشار خبر إصابة الفنان جمال يوسف، بالسرطان، تساءل الكثير من الجمهور كيف بدأ جمال يوسف، مشواره الفني.

بدأ جمال يوسف مشواره الفني، مبكرا من خلال المشاركه في «فوازير عمو فؤاد»، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها: (التوأم، أم كلثوم، البحار مندي، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، القاصرات)، وغيرها.