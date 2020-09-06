أحمد السقا ضيف شرف فيلم "قبل الأربعين"

يُشارك الفنان أحمد السقا، كضيف شرف في فيلم "قبل الأربعين"، ومن المقرر أن يظهر في المشاهد الأخيرة من الفيلم.

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامى مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين، والفيلم من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم، و قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا، حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، وطوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، لاسيما أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

فيلم"العنكبوت" من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.