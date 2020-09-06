نشرت شيماء سيف صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني أوي، عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله".
وفي سياق آخر، شاركت شيماء سيف مؤخرًا في مسلسل "جمجوم وبم بم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، كريم يوسف، بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "وحشتيني أوي".. شيماء سيف توجه رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمناسبة ذكرى ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.