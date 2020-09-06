"وحشتيني أوي".. شيماء سيف توجه رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمناسبة ذكرى ميلادها

أعربت الفنانة شيماء سيف، عن اشتياقها الشديد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقامت بتوجيه رسالة لها بمناسبة ذكرى ميلادها، وذلك من خلال الاستوري الخاص يحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيماء سيف صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني أوي، عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله".

وفي سياق آخر، شاركت شيماء سيف مؤخرًا في مسلسل "جمجوم وبم بم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، كريم يوسف، بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني.