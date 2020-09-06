أنا حورية بحر.. شيما صابر تشعل السوشيال ميديا مع زوجها في أعماق البحر

شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو جديد مع زوجها رامي صبري لاعب إنبي خلال قضاء عطلتهم الصيفية.

وظهرت شيما صابر وهي تقبل زوجها رامي صبري في أعماق البحر أثناء قيامهم بالغوص وعلقت قائلة "يا جماعة انا قولتلكم قبل كده انا حورية بحر".

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.