البالرينا.. هدى المفتي تبهر متابعيها من صالة الباليه

نشرت الفنانة هدى المفتى صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتى فى الصورة من صالة الباليه وعلقت قائله:"Double the artist" .

فيما جاءت تعليقات متابعيها كالتالى: ايه ده الله بترقصي باليه، وعلقت أخرى "البالرينا هدي المفتي"، وعلقت أخرى: "إيه القمر ده".

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فيما شاركت هدى المفتى فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .

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مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.