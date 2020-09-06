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حسين الجسمي: من اعتاد إسعاد الآخرين يصعب على الناس معرفة حزنه

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نشر الفنان حسين الجسمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق حسين الجسمي على الصورة التي ظهر فيها مع أطفال، قائلا "من اعتاد أن يسعد الناس يصعب علي الناس معرفه حزنه".

يذكر أن تخطت أغنية بالنبط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر  يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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