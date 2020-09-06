فن ومشاهير

ديانة مختلفة.. زينة مكي وخطيبها في ظهور رومانسي

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شاركت الفنانة اللبنانية زينة مكي صورة رومانسية لها مع خطيبها الموسيقي نبيل خوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلقت زينة مكي على الصورة قائلة :" قلبي الصغير"  

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وكان خطيب زينة مكي عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية خلال ممارستها الرياضة في الجيم، وتصدرت حينها حينها تريند جوجل وذلك بعد 

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أن شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فيديو أثناء طلب الموسيقي اللبناني نبيل خوري، الزواج منها، أثناء تواجدها في صالة الجيم.

وعلقت زينة علي الفيديو :"رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".

وكانت زينة مكي اعترفت في تصريحات صحفية سابقة انها مسلمة الديانة وتنتمي الى المذهب الشيعي وستتزوج مدنيا من مسيحي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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