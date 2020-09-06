فن ومشاهير

الجمهور يعلق على صورة أحمد مكي مع بيومي فؤاد وسليمان عيد.. شاهد

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شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد مكي بالصورة بصحبة بيومي فؤاد وسليمان عيد مرتدين نفس الملابس، وعلق قائلا: "ثاح لايف". 

وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الكوميديا في أبهى صورها" و"الصورة اخدت قلبي" و"منورين" و"أحلى ناس واكتر فنانين محترمين".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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