سلامي للخرطوم.. شيريهان تتضامن من أهل السودان بعد السيول والفيضانات

أعربت الفنانة شيريهان عن حزنها الشديد بسبب السيول والفيضانات التي أصابت الشعب السوداني في الأيام السابقة.

وغردت "شيريهان" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "الله يحمي أهل ⁧#السودان⁩ وشعبها الطيّب #من_قلبي_سلام_للخرطوم".

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

Advertisements

وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن اليوم السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.