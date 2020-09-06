فن ومشاهير

محمد رجب يشارك جمهوره بصوره جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجب يشارك جمهوره بصوره جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصوره جديدة له من داخل سيارته صباح اليوم الأحد.

ونشر رجب، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، دون أن يعلق على الصورة لكنه لاقي العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه في موسم رمضان وكانت ضمن المسلسلات الطويلة والتي لاقت نجاحا كبير عقب طرحها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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