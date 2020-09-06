محمد رجب يشارك جمهوره بصوره جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصوره جديدة له من داخل سيارته صباح اليوم الأحد.

ونشر رجب، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، دون أن يعلق على الصورة لكنه لاقي العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه في موسم رمضان وكانت ضمن المسلسلات الطويلة والتي لاقت نجاحا كبير عقب طرحها.