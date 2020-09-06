نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أخر رسالة لـ رجاء الجداوي في عيد ميلادها الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 6 ستمبر أول عيد ميلاد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعد وفاتها منذ 3 شهور بعد صراع مع فيروس كورونا المنتشر في العالم،عن عمر يناهز ال ٨٢ عاما.

وكانت رجاء الجداوي، من أكثر الفنانات التي يحبها الجميع وكانت صديقة لكل الفنانين في جميع الأجيال التي مرت في تاريخها الفني، ودائما كانت تحتفل بعيد ميلادها وسط صديقتها الفنانين.

وكانت وجهت رجاء الجداوي، في أخر عيد ميلاد لها رسالة إلي جمهورها وكل من أحتفل معاها بعيد ميلادها قائلة "أجد كلمات تعبر عن شكري وامتناني وسعادتى بالكلمات الرقيقة، وعمري ما كنت أتوقع كل هذا الكم من الحب، الحقيقة ربنا كرمني بحبكم أنا سعيدة جدا بوجودكم في حياتي، متشكرة أوي، عن الكلمات الحلوة اللي أنتم أسعدتوا قلبي.

وأضافت رجاء الجداوي، رسالتها" 80 سنة 90 سنة مش هو ده المهم، المهم لغاية ما نموت نحب بعض، مايبقاش في قلوبنا أي مكان لأي كراهية أو ضغينة".