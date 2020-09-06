"هو في حب كدا".. شاهد مي سليم ترقص مع ابنتها

نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو لها برفقة بنتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت مي سليم في الفيديو وهي ترقص مع ابنتها على نغمات أجنبية وعلقت قائلة: "هوا في حب كدة ربنا يحفظ كل ولادنا يارب".

وأحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.