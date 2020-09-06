حصاني العزيز.. أحمد السقا ينشر صورة من تدريباته

وظهر أحمد السقا وهو يركب على ظهر حصانه الخاص ويقفز من أعلى الحواجز وعلق السقا قائلا: "ما شاء الله حصاني العزيز".
وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.
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