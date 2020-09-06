منة عرفة عبر إنستجرام: إذا كنت تراني أقل فأنا أفعل المزيد

نشرت الفنانة منة عرفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت منة عرفة بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار مرتدية بلوزه تايجر. وعلقت منة عرفة على الصور قائلة: " إذا كنت تراني أقل ... فأنا أفعل المزيد"

يذكر أن احدث أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل في موسم رمضان 2020، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

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