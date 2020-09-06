النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير.. صور

احتفلت البروديوسر إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجين جمال ومدحت العدل، بعقد قرانها على مدير التصوير سامح الأمير، بحضور عدد كبير من النجوم. حضر حفل عقد القران كل من يسرا وهنا الزاهد وأحمد فهمي والمطربة بوسي وريهام عبد الغفور وعبير صبري ومحمد الشرنوبي وأحمد حاتم وخالد أنور ودياب ومحمد شاهين ومحمد سليمان وأحمد فريد ونرمين زعزع وتيام قمر وحازم إيهاب. الجدير بالذكر أن سامح الأمير عمل كمدير تصوير في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "أم هارون" بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، كما شاركت إسراء طاهر في تنفيذ مسلسلي "بـ ١٠٠ وش" و"خيانة عهد" وكلاهما من أبرز أعمال الموسم الرمضاني الفائت.

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