شاهد.. آخر عيد ميلاد لرجاء الجداوي برفقة نجوم الفن

نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة من عيد ميلاد والدتها الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر في الصور، عدد من نجوم الفني، أبرزهم دلال عبد العزيز، وصابرين، وعبير صبرى، ولميس الحديدي. وعلقت ابنة الفنانة رجاء الجداوي علي الصور قائلة: "صور ٦/٩/٢٠١٩ الله يرحمك يا مامي من آخر عيد ميلاد". يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

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