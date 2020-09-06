وصايا النجوم الغريبة.. سلوى محمد علي: شيعوا لي جثماني من المسرح.. أحمد رمزي طلب دفنه في الساحل الشمالي

في لحظة ما، قد يشعر الإنسان أن أوانه قد اقترب ولم يبق في العمر بقدر ما مضى لذلك يبدأ بالتحدث إلى المقربين له عن وصيته في حال وفاته.

وكان للنجوم وصايا غربية تعلقت بارتباطهم بأمكان او بافراد عائلتهم وآخرين بشغفهم وعشقهم للفن ، نرصدها في التقرير التالي :

وآخرهم الفنانة سلوى محمد علي التي قالت في تصريحات تلفزيونية : "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وأشارت الى أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي، وذلك بسبب مشاركتها العديدة في تقديم المسرحيات على خشبة هذا المسرح العريق.

وأضافت: "التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم، وهذا ما أكده علماء الاجتماع، وقالوا أن المهن الأصعب في العالم، العمل بالمناجم وتليها التمثيل".

- عامر منيب :

Advertisements

أما الفنان عامر منيب طالب وهو على فراش المرض من عائلته عدم حضور شقيقته جنازته او عزائه الا بعد قيامها باسترداد الاموال الى الاشخاص الذين اتهمت بالنصب عليهم في دبي، وذلك بعدما تورطت في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه.

- أحمد رمزي :

عاش الفنان الكبير احمد رمزي ايامه الاخيرة في منزله بالساحل الشمالي وهو ما جعله يتعلق بهذا المكان، لذلك اوصى بدفنه هناك.

- صباح :

ومن نجوم الزمن الجميل الذين تركوا وصايا غربية أيضا الشحرورة صباح التي طلبت من مشيعي جنازتها ان يرقصوا خلال تشييع جثمانها بدلا من البكاء والحزن.