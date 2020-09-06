أحمد السعدني يهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها

ونشر أحمد السعدني عبر خاصية استوري بحسابه إنستجرام قائلا: "كل سنة وانت طيبه يا روكا يا لذيذة".
وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.
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