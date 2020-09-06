أحمد السعدني يهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها

ونشر أحمد السعدني عبر خاصية استوري بحسابه إنستجرام قائلا: "كل سنة وانت طيبه يا روكا يا لذيذة". وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019. المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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