حنان مطاوع لـ"ريهام عبد الغفور": شريكتي في الحلم والكفاح

ونشرت حنان، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورها، وعلقت عليها: "صور كتير وموافق كتير وعمر كبير بينا كنتي ومازلتي وحتفضلي اختي وصاحبتي وشريكتي في الحلم والكفاح،ربنا يسعدك ويحققلك كل احلامك ويحفظك ويحفظلك اهلك وحبايبك،كل سنه وانتي موهوبه وناجحه ومتهنيه يا حبيبتي.. بحبك".

يذكر أن حنان مطاوع، كانت قد أحدثت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية وذلك بأداءها المميز في قصة أمل حياتي من مسلسل إلا أنا ولاقت إشادات كثيرة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا" بجانب حنان مطاوع، كلا من النجوم: بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما.