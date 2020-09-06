خاص.. محمد حماقي يستعد لطرح أغنية جديدة

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.
ويعمل الفنان محمد حماقي، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من تفاصيل ألبومه الجديد والذي لم يحدد حتى الآن موعد لطرحه، حيث نُفذ "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.
واستقر حماقي، حتى الأن على حوالي 5 أغاني في الألبوم، ويتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي.
ومازال حماقي، يستمع إلى أغاني جديدة من صناع الأغنية ليضم أفضل الأغاني في الألبوم المقبل.
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