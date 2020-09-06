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هجوم قاس من تامر حسين على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم قاس من تامر حسين على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الشاعر تامر حسين على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، والذي تحدث عن أغنية الهضبة الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".

وكان قد كتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي افيخاء ادرعي قائلا: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

وكتب الشاعر تامر حسين معلقا على ذلك قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسًا بيكم Grinning faceاكيد جوجل ماب مهيس".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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