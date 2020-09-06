نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة فنان هندي شهير بفيروس كورونا في المقال التالي
وقال الفنان الهندي أرجون كابور، أنه بحالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي لتلقي العلاج.
يذكر أن النجم أميتاب باتشان قد أعلن عن شفائه وعائلته من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب تلقيهم العلاج في أحد مستشفيات العزل الصحي بالهند.
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