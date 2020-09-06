نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد التهامي يحتفل بوصول برومو فيلم "زنزانة 7" لـ 8 مليون مشاهدة في المقال التالي
حيث نشر التهامي البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق قائلاً :الحمد لله 8 مليون مشاهدة لبرومو فيلم "زنزانة7" في أقل من ثلاثة أيام ، في 19/6 في جميع دور العرض السينمائي في مصر ويوم 17/9 في كل الوطن العربي يارب ارزقنا النجاح والتوفيق من عندك يارب .
فيلم "زنزانة 7"، كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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