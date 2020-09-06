نسرين طافش تطل علي متابعيها بالأبيض وتسحر جمهورها في أحدث ظهور

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ، والقت التحية الصباحية عاي متابعيها وكتبت : صباح الخير ، مسلسل الوجه الآخر.
ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها "بداية مشرقة فنانتنا العظيمة مبدعة وملهمة ومتفردة ديما يارب".
يشار أن نسرين طافش يعرض لها حالياً مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.
"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
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