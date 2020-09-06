نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أنا متراقبة.. لقاء الخميسي في ظهور جديد مع محمد عبد المنصف.. شاهد بملامح رقيقة.. نرمين الفقي تبرز أنوثتها في أحدث صورة أحدث ظهور لأحمد فهمي .. والجمهور: عاوزين نشوف عمل فني جديد بـ لحية بيضاء داخل سيارته .. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب أقسم بالله ما أختي.. ابنة فؤاد خليل توضح حقيقة فتاة تدعي أنها شقيقتها العالم العربي يتضامن مع السودان .. ومغردون : اللهم احفظ أهلها سلامي للخرطوم.. شيريهان تتضامن من أهل السودان بعد السيول والفيضانات "هو في حب كدا".. شاهد مي سليم ترقص مع ابنتها شاهد.. آخر عيد ميلاد لرجاء الجداوي برفقة نجوم الفن

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. العالم العربي يتضامن مع السودان.. ابنة فؤاد خليل توضح حقيقة ادعاء فتاة بأنها شقيقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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