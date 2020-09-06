أعظم أب.. نجل فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاد والده

احيا "محمد" نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس ذكرى وفاته، التي توافق 6 سبتمبر من كل عام، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق محمد فؤاد المهندس على الصورة، قائلا :"كل سنة وانت طيب يا أعظم واحن واطيب أب في الدنيا كل سنة وأنت طيب يا أستاذ".

يشار إلى أن علاقة الحب الكبيرة بين فؤاد المهندس وشويكار، بدأت برفض المهندس فى بداية معرفته بها ان تشاركه التمثيل بمسرحية "أنا وهو وهى" بعد أن رشحها له عبد المنعم مدبولى لأنه لم يكن يتخيل أنها تصلح للأداء الكوميدي.

واعترض فؤاد المهندس على مظهرها وطريقتها، إلا أنه وافق مضطرًا وفوجئ بأدائها، لتنطلق من هنا قصة حبهم الكبيرة.

وأثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، فاجأ المهندس شويكار على خشبة المسرح بطلب زواجها، قائلًا: "تتجوزيني يا بسكويته؟"، وتزوجا بعدها بعام في 1964.