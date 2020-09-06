18 ساعة من إطلاق النار.. نور اللبنانية تتألق في أحدث ظهور

وظهرت نور بالصور من داخل سيارتها وعليها علامات الإرهاق وعلقت قائلة: "صباح محمود جدا بعد 18 ساعة من إطلاق النار لا أستطيع الانتظار للعودة للمنزل".
مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني، ومنى فاروق، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" المملوكة لكل من محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.
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