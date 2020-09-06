صفحتي للستات بس.. دعاء فاروق: ممنوع أي راجل يدخل يعلق عندي بإعجاب

أعربت الإعلامية دعاء فاروق عن غضبها من الكومنتات والصفحات الإباحية التي تجدها منشورة على صفحتها الشخصية.
وكتبت دعاء فاروق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة: "في صفحات كتير أوي غريبة بلاقيها بتعلق عندي في الصفحة، ولما أدخل الصفحات دي ألاقي صور فاضحة، وأعمل للصفحات دي بلوك".
وتابعت: يعني اللي داخلين صفحتي عايزين يعاكسوا بنات ويستلقطوا والجو ده، عمومًا أنا دلوقتي بعمل بلوك المرة الجاية هعمل سكرين شوت وهطلع لمباحث الإنترنت، وأصحاب الصفحات دي هيتجابوا هيتجابوا".
وأضافت: ممنوع أي راجل يدخل يعلق عندي بإعجاب أو غير إعجاب، لأن صفحتي للستات بس، وممنوع الرجالة يدخلوا، ومفيش تصبحوا على خير.
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