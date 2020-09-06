عائشة بن أحمد.. نجمة تونس تتصدر أفيشات السينما المصرية

حققت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد نجاحات متدرجة وسريعة من دخولها مصر عام 2015 عن طريق بوابة "ألف ليلة وليلة"، خطف وجهها البرئ الأنظار، وفرضت نفسها بموهبتها وثقتها.

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عائشة بن أحمد تمثل تمثل قيمة مضافة للأسماء التونسية اللامعة على الساحة الفنية المصرية، وقد استطاعت مؤخرا أن تظهر في أكثر من عمل فنى بشخصيات متنوعة، وذلك بعد اختيارها بلجنة تحكيم أفاق السينما المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

وخلال الموسم الحالي تتصدر عائشة بن أحمد أفيشات أضخم الأفلام المصرية وأكثرها نجاحا، سواء "الفلوس" أمام تامر حسني، أو "توأم روحي" مع حسن الرداد.

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"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.