بهذه الصورة.. جمال عبد الناصر يستعيد ذكرياته مع أحمد عبدالعزيز وحسام الدين

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وعلق قائلاً :"من ألبوم أعمالي صورة وحدث بالزمالك عندما احتفل بنا المخرج الكبير حسام الدين مصطفى في منزله بالزمالك وأحضر تورتة كتب عليها الفرسان .
وتابع قوله : كان المسلسل قد حقق نجاحاً كبيراً غير مسبوق في مصر والعالم العربي وفتح الباب للمسلسلات التاريخية والدينية بشكل جديد "بيبرس وقطز ووسام" كما يحلو أن يناديه.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال جمال عبدالناصر مسلسل "حكايتي" والتي تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والداتها أمامها وتدخل في خلافات مع عائلتها وتسافر من الصعيد
وشارك في بطولة مسلسل حكايتي مجموعة من النجوم منهم "ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدورد، مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال وأحمد حلاوة".
ومسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج
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