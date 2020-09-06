نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تشعل "تويتر" بصور من حمام السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر". حيث ظهرت "يوسف" في الصور باطلالة جذابة ورقيقة من داخل حمام سباحة. يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رانيا يوسف تشعل "تويتر" بصور من حمام السباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.