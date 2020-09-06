نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خسرت وزني وتلقيت 35 جلسة إشعاع"..جمال يوسف يكشف معاناته مع مرض السرطان في المقال التالي
وكشف الفنان جمال يوسف لـ"الفجر الفني" عن بداية اكتشافه لمرض السرطان قائلا أنه ذهب للطبيب في شهر مارس الماضي، وقال له الطبيب أنه مصاب بإلتهاب في الغدد الليمفاوية وواصل العلاج، ولكنه اكتشف عقب ذلك إصابته بورم وتلقى 35 جلسة إشعاع.
وتابع جمال يوسف قائلا أن الكيمار أثر على أحباله الصوتية وعلى وزنه حيث خسر 25 كيلو ومن المقرر أن يجري تحليل في آخر الشهر الحالي قائلا: "لو الأورام راحت ربنا كريم".
واختتم حديثه شاكرا جميع الناس الذين قامو بالدعاء له، قائلا: "أنا مش خايف من الموت خايف من وقفتي أودام ربنا".
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