خاص.. تعاون فني يجمع عمرو دياب بتامر عاشور

انتهى عمرو دياب، من تسجيل أغنية جديدة من ألحان تامر عاشور، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

في سياق أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سابق زمانك" وذلك عقب النجاح الذي حققه من خلال كليبه الأخير "أماكن السهر".

أغنية "سابق زمانك" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، ألحان محمد يحيى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على "يوتيوب".

جدير بالذكر أن

أغنية "أماكن السهر" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.

