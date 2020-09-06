عمر كمال يعلن عن تواجده في الإمارات يوم 10 سبتمبر

عن تواجده فى الامارات يوم الخميس 10 سبتمبر ونشر عمر فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق عمر على الفيديو قائلا " عمر كمال في الإمارات من أول يوم الخميس ١٠ سبتمبر".
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.
ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.
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