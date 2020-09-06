محمد رمضان يطرح أحدث كليباته.. شاهد

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أحدث كليباته #يا_حبيبي من خلال موقع انستجرام.

ظهر محمد رمضان مع النجم العالمي ميتر جيمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، من وراء كواليس التصوير وعلق قائلًا: اسمعوا أغنيتي الجديدة #يا_حبيبي مع جيمس دلوقتي على سبوتيفاي.

وقد تم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.