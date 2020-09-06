نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "يا حبيبي" مع جيمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا حبيبي ".

حيث نشر كوبلية من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً :"اسمعوا أغنيتي الجديدة يا حبيبي مع چيمس دلوقتي علي سبوتيفاي ، اللينك في البايو".

ويجتمع رمضان في دويتو غنائي مع المغني العالمي چيمس، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في دبي بعدسة المخرج حسام الحسيني، الذي سبق له إخراج كليبات عدّة لرمضان، منها: "نمبر وان"، "السلطان"، "الملك"، "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و"تيك توك" مع الفنان الأميركي سوبر ساكو.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وعدد من الفنانين.

