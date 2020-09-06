نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق شارموفرز يطرح أحدث أغانيه بعنوان "سينجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت فرقة شارموفرز أحدث فيديو كليب لها، بعنوان "سينجل" عبر قناتهم الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

الأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.

وتقول كلماتها:

رايحين زيارة عائلية ديك رومي وحاجات مقلية

ولسه هبدا أكل.. كل العيلة بصت لياوقالولي عايزين نفرح بيك ونجبلك بدلة شيك

كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني بزهق

عايزين تجوزوني بس انتو بتلبسوني أحلق

طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني

ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني

وده كان ردي

بس أنا عايز أبقى سينجل

علشان أبقى فاضي مينجل

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم كفرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل" وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

