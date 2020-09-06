نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رولا سعد تشارك جمهورها هذه الحكمة عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المطربة رولا سعد محبيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت بالصورة أنيقة كعادتها مرتدية هوت شورت باللون الأصفر وشميز بيچ ، وخطفت الأنظار بأناقتها . وعلقت رولا قائله :"حكمة أعجبتني تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئاب ثم يأكلها الرعي ، كن حذرا من تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك". والجدير ذكره أن رولا سعد قد طرحت سابقا كليب أغنية "دكان شلاطة" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو،وتوزيع رامي وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

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