النادي الثقافي يقيم حلقة نقاشية حول “تدوين تاريخ محافظة مسندم”

مسندم ـ “الوطن” :

ينظم فرع النادي الثقافي في محافظة مسندم في الثامنة من مساءَ اليوم حلقة نقاشية بعنوان “تدوين تاريخ محافظة مسندم”، وذلك عبر حسابات النادي الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي ويستضيف في هذه الحلقة عبدالله بن محمد بن سيف الأغبري، والدكتور إبراهيم بن حسن بن سليمان البلوشي، والدكتورة خديجة بنت سليمان الشحية، وتدير الحلقة خلود بنت زيد بن محمد الكمزارية، حيث يأتي تنظيم هذه الحلقة لمناقشة ما تم تدوينه عن محافظة مسندم، تاريخيًّا وثقافيًّا، سواء في الكتب المنشورة، أو في المخطوطات الأثرية، كما سيتطرَّق الضيوف إلى تدويناتهم في هذا المجال ومنها كتاب “القول المحكم في وصف محافظة مسندم” لعبد الله الأغبري، وكتاب “التاج المرصع في سير أعلام مسندم” للدكتور إبراهيم البلوشي بمعية الدكتور هادي بن صالح العوبثاني، وكتاب “أوراق إعلامية من مسندم” للدكتورة خديجة الشحية.

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