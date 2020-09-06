“هواة العود” تختتم حلقة عمل حول تكنيك العزف بأسلوب المدرسة التركية

مسقط ـ “الوطن” :

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العُمانية لهواة العود مؤخرا حلقة عمل حول تكنيك العزف على آلة العود بأسلوب المدرسة التركية والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع قدمها الفنان التركي محمد بيتميز وذلك عبر الاتصال المرئي، واستهدفت الأعضاء المتمكنين في العزف على آلة العود، حيث تعد هذه الحلقة ضمن البرامج التدريبية المتقدمة للعازف ليتمكن من اتقان أسلوب العزف التركي كمدرسة من مدارس العود التي تختص بأسلوبها التكنيكي المغاير. وتضمن برنامج الحلقة التدريبية تقديم عدد من الدروس والتمارين الخاصة بتقنيات استخدام الريشة بالأسلوب التركي والعزف على دوزنة مختلفة لأوتار العود وتقنيات الاستخدام الصحيح لها وتقديم سلسلة من الدراسات التطبيقية للمقامات التركية الكلاسيكية وتمارين على بعض التقاسيم في مختلف المقامات، إضافة الى بعض الدروس الخاصة بالمدرب واللمسات الفنية التي ابتكرها من خلال العزف على آلة العود.

تهدف هذه الحلقة التي ضمت 10 من الأعضاء المجيدين في العزف على آلة العود وبإشراف خالد التويجري مدرب العود بالجمعية.

ويعد الفنان وعازف العود التركي محمد بيتميز من عازفي العود الرائدين في العالم ويعمل حاليًا أكاديميًا في معهد الموسيقى التركي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وقام بإجراء أبحاث مكثفة حول التقنيات المتقدمة في العزف على آلة العود وقام بتطوير أسلوب خاص يعتمد بشكل أساسي على العناصرالكلاسيكية والتقليدية، وقام بتأليف العديد من الأغاني والمقطوعات الموسيقية ولديه العديد من الألبومات الخاصة، وقدم الفنان التركي محمد بيتميز عشرات الحفلات الموسيقية مع كبار الموسيقيين في جميع أنحاء العالم.