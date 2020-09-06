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أنشطة متعددة للفنانات التشكيليات المجيدات في سبتمبر الجاري

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مسقط ـ الوطن:
تعتزم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية التي ستقام عن بعد خلال شهر سبتمبر الجاري، وبما أن للمرأة دورا فاعلا ومهما في إثراء المشهد الثقافي والحراك التشكيلي تم تخصيص فعاليات هذا الشهر لعرض حلقات عمل فنية لعدد من الفنانات التشكيليات المجيدات في مجالاتهن الفنية، اللاتي يتميزن بتجاربهن الإبداعية المثرية والغنية، حيث سيعرض إسبوعيا كل يوم إثنين حلقة عمل فنية تقدم في الفترة المسائية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة عبر بثها مباشرة في منصة الإنستجرام الخاصة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية osfagovoman.

وفي هذا الصدد تقام اليوم، حلقة فنية بعنوان حوار لوني للفنانة التشكيلية نورا العبدالهادي من دولة الكويت الشقيقة، لسبر أغوار عالمها الفني وتجربتها اللونية للكشف عن التعبير صادق للعلاقة الوطيدة بين القيم الإنسانية ومفردات الفن والطبيعة.

وفي يوم الإثنين من الأسبوع القادم بتاريخ ١٤ سبتمبر سيكون هناك حلقة فنية للفنانة التشكيلية بدور الريامية، وتعد تجربتها الفنية من طراز فريد، فهي باحثة لكل ما هو جديد في الفن، تميزت أعمالها بالشجاعة في إعلان مواقفها واختلافها مع محيطها، تستخدم المواد والأدوات المتاحة لخلق عمل فني يستوقف المتلقي وتحاوره بصرياً من خلال طرح علامات استفهام في قضايا جمالية وانسانية.

أما الفنانة المصممة سارة المخينية فسيكون لها حلقة فنية في مجال التصميم الرقمي بتاريخ ٢١ سبتمبر الجاري، وللفنانة تجربة إبداعية تجمع بين الرسم والتصميم، أعمالها ملهمة لها هوية بصرية وبُعد مختلف ومميز، تنوعت بين رسم الوجوه والشخصيات الكرتونية وممارسة أنواع أخرى من الفن مثل الخط العربي والرسم الجرافيتي، وسيكون الختام مع الفنانة التشكيلية وفاء الموسوية التي ستقدم حلقة عمل بتاريخ ٢٨ سبتمبر تنقل من خلالها تجربتها الفنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعاني روحانية عميقة، حيث يتجلى في أعمالها جوهر تأملي تستشعر من خلاله نقاء النفس وصفاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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