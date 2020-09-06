الشيلات .. قالب مستورد يغزو الموروث !!

مختصون يرفضونه ويطالبون الجهات الرسمية بعدم تشجيعه

مسلم الكثيري : رسالة مهرجانات الأعياد الوطنية توجيهية تستهدف ترسيخ الموروث الموسيقي والهوية العمانية

فتحي محسن : أطالب الجهات الرسمية بأن لا تشجع هذا اللون فهو نموذج لا يليق بالبلد ولا بالموروث

محمد المسروري : التطوير فـي الفنون مهم جدا ولكن دون المساس بالجوهر

خميس المويتي : فنون البادية معروفة ومن يدعي وجود «الشيلة» فليأت بنموذج واحد على الأقل

سعيد الصلتي: فنوننا عامرة والنص الوطني يجب تطويره بما يليق وحجم المقام

عبدالعزيز العميري : لم أكن اتخيل أن يقدم عمل وطني بعباءة لا تنتمي مطلقا لتاريخ السلطنة

استطلاع ـ فيصل بن سعيد العلوي:

■■ ما هي الشيلة؟ وما سبب ظهور هذا النموذج كنص شعري مؤدى؟ أين كان يمارس وعلى ماذا استقر؟ وما السبب وراء تشويه صوت المؤدي بالمؤثرات؟ وهل ثمة علاقة ولو بسيطة بينها وبين الفنون التراثية العمانية الكثيرة التي نحتفي ونتفاخر بها؟ أسئلة قد تهم المختص ويبحث فيها من يهمه الأمر لتبيان حقيقة واحدة أن الدخيل الهزيل على مجتمع موسيقي ثري وعميق لا يجب أن يقبل تحت أي شكل من الأشكال فما بالك بالنص الوطني الذي يجب أن نقدمه بأفضل صورة تليق بمقامه.. ومع كل تلك الأسئلة فإن ممارسي (الشيلات) لا يكترثون مطلقا للبحث عن إجابات لها، في حين أن بعض الجهات الرسمية تتبنى نموذجا من الشيلات تقدم عبر منصاتها، في حين بعض الجهات تحاول بأي شكل من الأشكال دعم ممارسي هذا النموذج ـ وربما بحسن نية ـ أيضا!! ومع كل الأطروحات التي يتبناها مختصون لمحاربة هذا النموذج الفني الهزيل في بلد المنشأ، إلا أن من لا يعنيهم الأمر من شعراء ومؤدين في أوساطنا أرادوا ادخال هذا النموذج عنوة إلى وسط قد يقبله البعض ويستهجنه آخرون .. ما هو مؤكد أنها فقاعة ستنتهي.. لكن ما مدى التأثير الذي سيلقي بظلاله على الحس السمعي والذوق الفني؟ .. هذا ما قد يحسمه الوقت، ولأننا ربما بعيدون عن ذلك الوقت فإننا نستبق قبل ان تكون (ظاهرة) فيحدثنا قليلا أصحاب الشأن من مختصين في التراث الشعبي العماني وشعراء، إضافة إلى معنيين في الأغنية العمانية من وجهات نظر مختلفة وإن اختلفت فإنها تتفق على الإشكالية وترفض تجاوزها للأطر الرصينة في ثقافتنا المحلية،،، ■■

بداية يقول الباحث في الفنون الموسيقية مسلم بن أحمد الكثيري: رسالة مهرجانات الأعياد الوطنية رسالة واضحة توجيهية تستهدف ترسيخ الموروث والهوية العمانية، حيث إن المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ انتشل الموسيقى التقليدية العُمانية من واقعها الهامشي، ورفع شأنها ورعاها بحضوره ورعايته الشخصية كجزء من الثقافة والهوية العُمانية، وهذا التوجيه السامي كان واضحا للمجتمع ومهما للحفاظ على الموروث الموسيقي، وفي المقابل هو تقدير جهود المبدعين، وفتح آفاق التجديد والابتكار الفني في سياق بناء المجتمع المعاصر … ونحن وبما نمتلكه من ثراء موسيقي يمكننا ايضا أن نكون مؤثرين في الخيارات الفنية الشعوب المجاورة ونساهم في بناء المحبة والتآخي والسلام في منطقتنا باعتبار هذه مضامين مترسخة في ثقافتنا الموسيقية وسلوكنا الاجتماعي.

وحول رأيه في الممارسات الفنية الدخيلة على مجتمعنا يقول مسلم الكثيري: من حيث المبدأ لا حدود جغرافية للفنون، والأخذ والعطاء بين الشعوب والبشر عامة أمر محمود في جميع مجالات المعارف والمهارات لا يمكن وقفه! ونحن في الجزيرة العربية خاصة والعالم العربي عامة بيئة ثقافية واحدة بسبب اللغة والتاريخ، ولست مع إقفال الحدود أمام فنون الآخرين، كما لست مع إقفال الآخرين حدودهم أمام فنوننا وثقافتنا في حالة رغب أحد بالاستفادة من فنوننا!

ويضيف (الكثيري): ميدان الممارسة الفنية بكل تنوعها يجب أن يكون مفتوحا للتجربة بما فيها من فشل ونجاح .. والفن لا يعيش إلا عندما يحقق القبول الاجتماعي ويثري الهوية الثقافية، فالشعوب واعية بثقافتها ولا قلق ولا خوف على الذائقة العامة، فالوقت كفيل بكل شيء، فالذين يمارسون الشيلات عندنا لا يهتمون لمعرفة أسباب ظهورها ولكنهم يجدون فيها وسيلة تعبيرية عن حاجات اجتماعية وثقافية، هم تأثروا بإخوانهم من السعودية لذلك يمارسونها كنوع من التعبير الفني، وكثير من الناس تقبلها ويدعون ممارسيها للمشاركة في المناسبات الرسمية.. إنها موضة، ولكن هل تنتهي أو ستبقى؟ هذا ما سيحكم عليه الوقت .. ومن وجهة نظري إنها قد لا تحتفظ طويلا بالمكانة التي نعرفها اليوم وربما تأخذ جيلا وبعدها تتراجع أو تنتهي خصوصا عندما تظهر نماذج فنية اخرى، فهذه الموضة الغنائية المعروفة بالشيلات تعتمد فنيا على الصوت البشري وأسلوب أداء معزز بمؤثرات صوتية لإثارة الحماسة، وليس باعتبارها بناء فنيا يعالج اشكاليات جمالية لحنية وإيقاعية في اللغة الموسيقية كما هو شائع في فنون الغناء، ذلك أن (الشيلات) لا تمارس من قبل الموسيقيين المحترفين، لهذا هي لا تزال من اعمال هواة الغناء من أصحاب الصوت الحسن الذين بشكل أو بآخر استطاعوا اكتساب شعبية معينة بسبب أسلوب الأداء، فهذه الشيلات لم تترسخ كظاهرة في الموسيقى العُمانية المعاصرة بعد، علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى نتمكن من تقييم تأثيرها الفني في المجتمع .. فهذه التجارب لم تترسخ بعد، ولكن من المهم أن تكون ابواب التعبير الفني مفتوحة والناس لها حق تحديد موقفها منها بالقبول أو الرفض، فحتى التنوع الثقافي في عمان كبير جدا، فالصيادون وأهل الجبل والريف مثلا كل له غناؤه، وكل معجب بما ترسخ لديه من فنون، ولكن نحن في مجتمع يشهد تحولات كبيرة قد تؤثر في المستقبل على الخيارات الفنية للأجيال الشابة.. ذلك أن عوامل كثيرة توجه آذان وعيون الشباب نحو الخارج بسبب محدودية المؤثر الموسيقي الداخلي!

ويرى الباحث مسلم الكثيري أنه في بعض الأحيان تنتقد الفنون الموسيقية بسبب بعض الممارسات السلوكية التي قد تكون فردية ومحدودة وليس لجوهر اللغة الموسيقية، وأتطلع إلى تغيير هذا النقد السلوكي إلى نقد فني وملاحظة مكامن الإبداع والابتكار.

لون لا يليق بالبلد وموروثه

من جانب فني آخر يرى الفنان فتحي محسن أن هناك عوامل عدة تسببت في ظهور مثل هذه الشيلات ويقول: منذ فترة طويلة تظهر بعض النتوءات الفنية والظواهر سواء كانت جيدة أو سيئة او مسخا فنيا، وأحيانا تستمع إلى منتج فني رخيص إنتاجا وتستمع إلى جمل لحنية بدائية وايقاع مستخدم من أغان سابقة تحجب خلالها بعض التفاصيل، وفي بعض الأحيان وكثيرها المطرب يغير صوته في هذا المنتج الذي يسمى الشيلات من خلال برنامج تغيير الأصوات ليعطيك نبرة صوتية مختلفة غامضة عن الصوت الأصلي والقصد منها تضليل صوت الشخص لعدة أسباب منها ان الفنان الذي يؤدي الشيلات هو عادة مبتدئ او شاب بدايته بسيطة وامكانياته عادية جدا ويحتاج إلى ايصال الفكرة في فخر ما بشيء معين كشخصيات او مناسبات وقد استمعنا لمستويات متدنية في هذا النوع من الأغاني المبنية على المبالغات والغرور والكراهية في بعضها، لذلك فإن المؤدي الشاب او الجهة التي تسجل هذا النوع من الشيلات تفضل إخفاء شخصية المؤدي أو الشاعر وتظهر الشيلة من خلال وسائل التواصل ونادرا ما تظهر عن طريق مؤسسات انتاجية او إعلامية محترمة!

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ويضيف فتحي محسن: صوت وإيقاع الأغاني البدوية سابقا معروف في كل دول الخليج له شكل معين تحوَّر وزادت سرعته وتغير صوت المؤدي وتم تركيب الايقاعات، وللأسف أن هذا الأمر يصيب الفن الأصيل كالطارق والتغرود بنوع من التشويه وهذه اشكالية فنية، فهؤلاء الشباب قضيتهم ايصال فكرتهم (مدح وذم وتفاخر) بأي صيغة او وسيلة ممكنة حتى بأرخصها .. لذلك فإن الكثير من الناس أصبح يطلبها في بعض الاحتفالات والأعراس وأخذت لها مكانة لاعتمادها على الأهازيج السريعة وفيها نوع من التفاخر والمدح، ولكن فنيا نتحدث عن مادة رخيصة جدا مبنية على أدوات شخصية بسيطة، فقد تسجل بـ20 ريالا شيلة يمنح مؤديها ما لا يقل عن ألف ريال!!

ويؤكد الملحن والفنان فتحي محسن أن الشيلة أخذت هذه المكانة مع تراجع الأغنية فأصبح البعض يحصد الكسب السريع منها، وللأسف أن المؤدي وربما أصحاب بعض الاستوديوهات لا يدركون كل هذه التفاصيل.. فالشيلات لا تتناسب مع سمعة الأغنية الخليجية، وهذا المسخ الفني أساء وما زال يسيء وهناك أمثلة كثيرة لسوء استخدامها، فرب مؤدٍّ جيد تتملكه الموضة ويرغب في إضافة مؤثرات الشيلة حتى وإن كان على حساب صوته الجميل!!

ويرى الفنان فتحي محسن أن الموضوع ليس له علاقة بالأغنية سواء كانت وطنية أو عاطفية او سياسية أو غيرها .. وليس له علاقة بالأداء الفني الطبيعي المبني على اسس وقواعد، والناس دائما تميل للتجديد، لكن هناك قواعد للتسجيل أهمها البنية الأساسية للأغنية واللحن الكلمة والبنية الأساسية للمطرب والكورال والعازف حتى نقدم مادة عالية الدقة ولو استمر الوضع على هذا الحال ربما تطغى الشيلات على كل شيء لأن الناس يمكنها بأرخص الأثمان إخراج منتج رديء يشوه الموروث الفني ليؤدي غرضها في مناسبة ما .. إذن المشكلة حقيقية ولا بد أن نقف ضدها.

وختم الفنان فتحي محسن بالقول: نطالب الجهات الرسمية أن لا تشجع هذا اللون وخصوصا المؤسسات الرسمية، فهذا الأمر لا يليق بالبلد ولا بالموروث ولا بأسماء الفنانين بالسلطنة، وأتمنى من الجهات الإعلامية (المسموعة والمرئية) ان لا تتبنى بث هكذا اعمال ـ وان انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل ـ حتى لا يعتقد البعض أنها معتمدة على حساب تشجيع الاغاني الجيدة الوطنية والعاطفية التي تليق بالمستوى العالي الذي وصلت له الأغنية العمانية.

تطويرمهم

من جانبه يقول الشاعر والباحث محمد المسروري: هناك ما يطلق عليه (الحماسية) والتي بدأت دون موسيقى واستخدم فيها الإيقاعات والدفوف، كما في ساحل شمال الباطنة، أما الأداء في الحماسية في الماضي فيختلف وهي قريبة من العيالة لكن هذه الأخيرة أبطأ وتؤدى بدون إيقاعات أحيانا. ويضيف المسروري: إن التطوير في الفنون مهم جدا ولكن دون المساس بجوهر الفن وأساسه.

لا وجود لها في الموروث

من جانبه يؤكد الباحث والشاعر خميس المويتي أنه لا يوجد شيء اسمه (شيلة) في التراث العماني المغنى وقال: على مسؤوليتي لا يوجد شيء بهذا الاسم وهي كلفظة تطلق فقط على أحد الأزياء العمانية وهو ما تلبسه المرأة لغطاء الرأس …أما على صعيد الموضوع المطروح فلا يوجد أي فن تحت هذا المسمى، هناك فنون عمانية زاخرة في الموروث، وهناك شلة مسبع وشلة رزحة لال عود وشلة المكوارة والميدان وغيرها … أما ما يسمى (شيلة) فهي ليست لحنا عمانيا ولا علاقة لها بأي فنون مغناة.

ويقول “المويتي” تفنيدا لقول البعض إنها من فنون البادية غير المتداولة: فنون البادية معروفة بالطارق والونة والهمبل والتغرود وغيرها … واذا كان ما يدعون وجوده فليأت لي أحدهم بنموذج واحد على الأقل. ويضيف المويتي: كل إنسان في مجاله فارس، ولكن للأسف اختلط الحابل بالنابل في هذا الزمن وهناك من لا يفقه في الموروثات والفنون الشعبية ويفتي بها.

مستحدث مرفوض

الشاعر سعيد الصلتي يقول: الشيلة استحدثها من راقت له في وسائل التواصل وجلبها للسلطنة وخاض في غمارها وهي لا علاقة لها مطلقا بالتراث العماني، لا نشجعها مطلقا ومن وجهة نظري فإنه من غير المناسب استخدامها مع أي نص خصوصا الوطني منه، ففنوننا موجودة وعامرة وتسمح لأي غرض بتقديمه وتطويره بما يليق وحجم المقام، لكن أن نلجأ لنموذج غير محبب ولا يعنينا فهذا أمر مرفوض.

غزو وإقحام

الشاعرعبدالعزيز العميري رئيس لجنة الشعر والسرد بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء يرى أن الفنون الشعبية الأصيلة هي إرث الشعوب، وهي الرصيد الفني الذي يجب أن يكون منبعا للتجديد والتطوير، وما انتشر مؤخرا من وجود ما يسمى (شيلات) والتي أصبحت واقعا موجودا بخيرها وشرها هي أعمال دخيلة، فلو بحثنا في خباياها لا نعرف لأي مجال ننسبها؛ هي ليست أغنية؛ وكذلك لا نستطيع أن نقول عنها إنها “فن شعبي” فالفنون الشعبية لها أصولها وهي معروفة ولها أطر معينة. وما يعنيني شخصيا في الدرجة الأولى هو مكافحة غزو هذا النوع من الأعمال لساحتنا الشعرية وإقحامها في نصوصٍ يراد منها أن تكون أعمالا وطنية.

ويضيف العميري: لا أتخيل أبدا أن يقدم للبلد عمل وطني بعباءة لا تنتمي مطلقا لتاريخ هذا البلد.. فالشيلات أعمال مستوردة وهي تقليد لدول مجاورة في أدائها، وأسلوبها، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها؛ فأين هذه الأعمال قبل ١٠ سنوات مثلا؟ هل هناك أعمال وطنية قدمت للوطن بهذا الأسلوب؟ إن ما نسمعه ونشاهده هو ضجيج تحدثه برمجيات تحاول أن تزين ما لا يمكن تزيينه من خلال التلاعب بالصوت وغيره. كما وأن هذه الأعمال ذهبت لأبعد من ذلك في بعض الدول المجاورة وأصبحت تثير النعرات الطائفية والعصبيات القبلية.

ويؤكد الشاعر عبدالعزيز العميري أن هذه الأعمال قد تصنع لك الشهرة وتنتشر ولكن الشهرة ليست مقياسا لجودة اي عمل، وعلى الشاعر أن لا يركب الموجة بل هو من يجب أن يقف أمام التيار، وأن يكون حائط الصد الأول ضد الأعمال الدخيلة، والتي يحاول البعض أن يمررها على أنها فن شعبي. شعراؤنا متمكنون، وبعض الذين قدموا “الشيلات” يملكون خامات صوتية جيدة؛ ولو قدموا تلك الكلمات في سياق فني عماني خالص لخرجوا بأعمال أكثر جمالا. فالفنون الشعبية العمانية غنية بل إن عمان من أغنى شعوب المنطقة من حيث تنوع هذه الفنون، ولو تتبعنا التحديث الذي طرأ على فنون كثيرة قدمت مثلا في مهرجانات الأعياد الوطنية سنجد الجمال، حيث ظلت هذه الأعمال عالقة في الذاكرة لأنها عمانية خالصة من حيث لحنها وطريقة أدائها.. ولا أعلم لماذا يصر بعض شعرائنا والمنشدين الذين سلكوا طريق “الشيلات” أن يظلوا تحت خانة التأثر دون أن ينتقلوا إلى فضاءات التأثير من خلال إبراز الفنون الشعبية العمانية الأصيلة.