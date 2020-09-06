رنا سماحة تطرح أغنية جديدة بعنوان "100 مليون عاملة" عبر "يوتيوب"

والأغنية من كلمات احمد حسن راؤول، الحان محمد فخراني، توزيع حازم السعيد، ميكس وماستر خالد رؤوف، اخراج سامي بساط.
كلمات الأغنية
" متاخده وخايفه وقلقانه.. مالي انا عمري ما كنت جبانه..
قلبي مأمن عقلي أمانه.. عوم علي عومي وروحله وقوله..
نتقابل ويبان علي شكلي.. يسأل واتحجج بمشاكلي..
وارفع عيني ألاقيه بيضحكلي.. وانا مش قد السحر ده كله..
قربت اتجنن مبنامشي.. وبلمحله ومبيفهمشي..
بعد ده كله ومش فاهم ليه.. ده انا بعمل 100 مليون عامله..
وماطولتش ولا حتي مجامله..مجنون مع كله معايا انا بيه..
مشكلتي ان انا مش مضمونه.. وقليله كلمة مجنونه..
بصعب علي كل الي شافونا.. ده انا ناقص اروحله واقولهاله..
كل الناس فاهمه انا مشكوفه.. عيبي قصاده بكون مكسوفه..
خايفه ليطلع شايف شوفه.. وابقي انا اصلا مش علي باله..
قربت اتجنن مبنامشي.. وبلمحله ومبيفهمشي..
يا ليل يا ليل يا ليل يا لييييل ده انا بعمل 100 مليون عامله
وماطولتش ولا حتي مجامله.."
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