هشام أحمد يشارك في مسلسل "بخور القصائد"

وكان من المقرر أن يتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي، لكنه تم تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم
ويقدم شخصية هشام "سامر" وهو شاب يبحث عن الحب ويتعرض لمواقف تقف عائقا بينه وبين محبوبته.
وتدور أحداث مسلسل "بخور القصائد" حول علاقات الحب والحرمان والتحديات التي يجب على كل شخص أن يتحملها مقابل الدفاع عن حبه.
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