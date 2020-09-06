فن ومشاهير

هشام أحمد يشارك في مسلسل "بخور القصائد"

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يشارك الفنان الشاب هشام أحمد عبد الحميد، الشهير بـ"منشل"، إلى فى المسلسل السعودي "بخور القصائد " والذي تم تصوير جزء من مشاهده خلال الفترة الماضية.

وكان من المقرر أن يتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي، لكنه تم تأجيله بسبب أزمة فيروس المنتشر في العالم

ويقدم شخصية هشام "سامر" وهو شاب يبحث عن الحب ويتعرض لمواقف تقف عائقا بينه وبين محبوبته.

وتدور أحداث مسلسل "بخور القصائد" حول علاقات الحب والحرمان والتحديات التي يجب على كل شخص أن يتحملها مقابل الدفاع عن حبه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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