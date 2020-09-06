ياسمين عبد العزيز بتأثير الأبيض والإسود عبر "إنستجرام"

شاركت الفنان ياسمين عبد العزيز فيديو بتأثير مختلف وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز بشعر منسدل على كتفها، بتأثير الأبيض والإسود، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "روعة"،"زي القمر ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.