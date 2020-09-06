شاهد .. ليلي علوي تستمتع بالأجواء الصفية وسط البحر

غازلت الفنانة ليلي علوي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ليلي بالصورة من أمام البحر وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من البحر. وعلقت قائله :" والروح ايه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا ". ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "أجمل ملكة في العالم بحبك". يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

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